15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6286
  • 6,3174
  • 233.722
  • 98.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya’da camiye saldıranlara hapis cezası verildi

Ulm ketinde geçen yıl bir camiye molotofkokteylli saldırıda bulunan 6 Suriyeliden 5'i hapis cezası aldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Almanya'da Baden-Württemberg eyaletinin Ulm kentinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı’na (IGMG) bağlı camiye 19 Mart 2018’de molotofkokteylli saldırıda bulunan 6 Suriyeliden 5’i Ulm Eyalet Mahkemesince hapis cezasına çarptırıldı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, mahkeme, adam öldürmeye teşebbüs ve kundaklama girişiminde bulunmaktan üç sanığa 3 yıl, 3 yıl 9 ay ve 5,5 yıl hapis cezası verdi.

2 sanığa ise 6 ay ve 1,5 yıl hapis cezası veren mahkeme, saldırganların cezasını tecil etti. Bir başka sanığa ise saldırıya dolaylı olarak yardımcı olduğu gerekçesiyle uyarı cezası verildi.

Sanıkların mahkemenin kararına 1 hafta içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Ulm’daki camiye 19 Mart 2018 tarihinde saat 03.00 sularında düzenlenen saldırıdan sonra çıkan yangın büyümeden söndürülmüş, ibadethanenin duvarında hasar oluşmuştu. Olay sırasında caminin bulunduğu binada 8 kişi bulunuyordu.

Olayın ardından cami çevresinde molotofkokteylleri bulunmuştu.

Almanya’da geçen yıl camilere, Türklere ait kültür merkezlerine ve işletmelere yönelik çok sayıda saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıların büyük bölümünün terör örgütü PYD/PKK yandaşlarınca gerçekleştirildiği sanılıyor.

Hindistan ABD´den 24 adet helikopter alacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

THY 'Büyük Göç'ü kısa filmle anlattı

THY 'Büyük Göç'ü kısa filmle anlattı

Mazbatasını alan Savcı Sayan'ın ilk icraatı

Mazbatasını alan Savcı Sayan'ın ilk icraatı

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

50 bin sosyal konut projesine rekor başvuru

50 bin sosyal konut projesine rekor başvuru

Merkez Bankası açıkladı: Kredi kartlarında yeni dönem

Merkez Bankası açıkladı: Kredi kartlarında yeni dönem

'Ankara'da tüm oyların yeniden sayılması için başvuru yaptık'

'Ankara'da tüm oyların yeniden sayılması için başvuru yaptık'

Savunma sanayi gaza, zeytinyağı frene bastı

Savunma sanayi gaza, zeytinyağı frene bastı

Başkan Erdoğan: O defter Anıtkabir'den kaldırıldı

Başkan Erdoğan: O defter Anıtkabir'den kaldırıldı
 

POPÜLER HABERLER

Uzaydaki astronotlara 2 buçuk tonluk kargo ulaştı

Uzaydaki astronotlara 2 buçuk tonluk kargo ulaştı

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Diyarbakır şahinlere ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

Türkiye'nin hangi ilinde kaç cami var?

'Büyük göç' başladı!, İlk tırlar İstanbul Havalimanı'nda

'Büyük göç' başladı!, İlk tırlar İstanbul Havalimanı'nda

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA