24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7971
  • 6,4953
  • 277.632
  • 98415.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'da canlı yayına damga vuran itiraflar: Erdoğan bizi uyarmıştı

Alman televizyon kanalı ZDF’te açık oturuma katılan eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, PKK ve Almanya’daki faaliyetleri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Gabriel, 'Suriye’de savaş çıktığında, o dönemin başbakanı Erdoğan demişti ki, 'Suriye’de uçuş yasağını getirmeliyiz yoksa Esed halkını bombalayacak'. Bunu yapamayız diyen ilk Avrupa ve Almanya'ydı. Kısa süre sonra halkını bombaladı.' dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Almanya'nın Gabriel'i, katıldığı son programdaki sözleri nedeniyle övdü.

Haberin
videosu
  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, terör örgütü PKK'nın Almanya'da şantajla para topladığını, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığını söyledi.

Gabriel, Alman İkinci Televizyon Kanalı'nda katıldığı programda, terör örgütü PKK/YPG'ye ve Suriye'deki iç savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçmişte Avrupalıların her zaman Amerikalılara, Türkiye sınırında PKK'nın kontrol ettiği bir bölgesel devlete izin verilmemesi konusunda dikkatli olunmasını söylendiğini anımsatan Gabriel, "Çünkü Türkiye buna, orayı kim yönetirse yönetsin, izin vermez." ifadesini kullandı.

Gabriel, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bunu farklı gördüğünü ve PKK'nın bir kolu olan YPG'yi kullandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz, PKK'yı 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yıllardaki eylemlerinden tanıyoruz. Otobanlarda lastik yakmalarıyla, blokajlarla. Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Kürtler hakkında konuştuğumuzda şunu tekrar söylemek istiyorum; bu ülkede (genel olarak) o Kürtlerden konuşmuyoruz.

Biz burada yasak olan (PKK) bir örgütten bahsediyoruz. Neden yasaklandığını söyleyeyim; şantajla para toplama, silah ticareti, uyuşturucu ticareti. Hepsini de her zaman Türkiye'de mevcut iç savaşı finanse etmek için yaptı. Almanya'da yasak olmasının sebebi bu. Yasak olması, Türkiye'de suç işlediği için değil burada suç işlediği için."

Genel olarak Kürtler hakkında konuşulduğuna kaygılandığını vurgulayan Gabriel, "(Burada) 'Kürtler bizim en iyi müttefiklerimizdi' diye söylendi. Ancak biz buna 'Batı olarak onları kötü amaçlı kullandık' da diyebiliriz. Çünkü biz oraya (Suriye) girmek istemedik." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kirli işleri başkaları yapsın diye ümit ettik"

Gabriel, Suriye iç savaşı başladığında o dönemde Türkiye Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturulması gerektiğini aksi takdirde Esed'in halkını bombalayacağını söylediğini anımsatarak, "Aman Tanrım bunu yapamayız' diyenler ilk olarak Avrupa ve Almanya idi. Neden? 'Çünkü yeni bir Afganistan olmasın. Biz bunun içinde olmak istemiyoruz.' dedik. Kısa süre sonra Esed, halkını bombaladı ve biz, birkaç milyon mülteciyle bunun (ihtilafın) içindeydik." diye konuştu.

Avrupa'nın o dönemde Suriye'deki ihtilafa karışmamasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Gabriel, şunları kaydetti: "Bugün, 'ahlaki olarak şu veya bu yapılabilirdi' demek çok kolay. Kendimiz (bu ihtilafa) karışmak zorunda kalmadığımız için çok mutlu olduğumuzu kabul etmemiz de gerekiyor. Biz Avrupa ve Almanya olarak, dış politika çıkarlarımızı her zaman Amerikan uçak gemilerine taşıdık ve kirli işleri başkaları yapsın diye ümit ettik. Biz de böylelikle ahlaki şeyleri yüksekte tutabildik."

Gabriel, Avrupa'nın bu ihtilaftan ders çıkarması ve yakın çevresiyle yalnız başına ilgilenmesi gerektiğine dikkati çekti.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN ÖVGÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Gabriel'in açıklamalarına Twitter'dan verdiği yanıtta, "Gerçekleri; çekinmeden, cesurca söyleyenler de var." ifadesini kullandı.

Bakanlık paylaştı! İşte Tel Abyad ve Resulayn´da son durum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB görüntüleri paylaştı: Rasulayn'da ele geçirildi

MSB görüntüleri paylaştı: Rasulayn'da ele geçirildi

Terörden temizlenen bölgede Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

Terörden temizlenen bölgede Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü

YPG/PKK, Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı

YPG/PKK, Ermeni kilisesini de karargah olarak kullandı

Porsche 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

Porsche 2 binden fazla aracını geri çağırıyor

21 yaşında ilk kez kendini gördü

21 yaşında ilk kez kendini gördü

Yer: Fethiye! Hint Okyanusu'ndan göç etti, teneke içecek kutusunu parçaladı

Yer: Fethiye! Hint Okyanusu'ndan göç etti, teneke içecek kutusunu parçaladı

Dikkat! Bu mesajlara sakın inanmayın

Dikkat! Bu mesajlara sakın inanmayın

Litresini tam 100 bin liradan satışa sunacaklar!

Litresini tam 100 bin liradan satışa sunacaklar!
 

POPÜLER HABERLER

Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG´nin cephaneliği ele geçirildi

Rasulayn’da terör örgütü PKK/YPG´nin cephaneliği ele geçirildi

2019'un en çok forma satan ekipleri

2019'un en çok forma satan ekipleri

Kolundaki yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

Kolundaki yaranın içinden çıkanlara kimse inanamadı!

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

1 saniye sonrasını merak edeceğiniz fotoğraflar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA