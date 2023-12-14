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Dünya

Almanya'da casusluk davası: Rusya adına çalıştığı iddia edilen eski istihbaratçının yargılanması sürüyor

Rusya için casusluk yaptığı suçlamasıyla Aralık 2022'den bu yana tutuklu bulunan eski Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) çalışanı Carsten L. ve ona yardımcı olduğu öne sürülen iş insanı Arthur E'nin yargılanmasına bugün de devam edildi.

AA14 Aralık 2023 Perşembe 15:10 - Güncelleme:
Almanya'da casusluk davası: Rusya adına çalıştığı iddia edilen eski istihbaratçının yargılanması sürüyor
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Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesindeki duruşmaya, mahkeme heyeti, devlet sırlarını korumak amacıyla geçici olarak izleyici almadı. Mahkeme Başkanı Detlev Schmidt, gerekçesinde, aksi takdirde Almanya'nın devlet güvenliğini tehlikeye atma riski bulunduğunu ifade etti.

Gazeteciler ve izleyiciler, suçlamaların ayrıntılarının ve sırların niteliğinin ele alındığı iddianamenin 3 sayfası okunmadan önce dışarı çıkarıldı, sonra tekrar içeri alındı.

Savunma avukatı Johannes Eisenberg, müvekkilinin gizlilik nedeniyle kendisini savunacak durumda olmadığını belirtti.

Eisenberg, müvekkili hakkındaki iddiaları reddetti ve "İddia edilen vatana ihanet suçu gerçekleşmedi." dedi.

CARSTEN L. VATANA İHANETLE SUÇLANIYOR

Eski bir üst düzey BND çalışanı Carsten L. ve ona yardımcı olduğu ileri sürülen iş insanı Arthur E, vatana ihanetle suçlanıyor.

İddianamede, söz konusu kişilerin, Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) ajanlarla devlet sırlarına ilişkin istihbarat belgeleri paylaştığı belirtilerek FSB'nin Carsten L'ye hizmetleri karşılığında 450 bin avro, Arthur E'ye en az 400 bin avro ödediği iddia edildi.

Carsten L, BND'nin dahili veri işleme sistemlerinden sağladığı toplam 9 belgeyi Arthur E'ye vererek Moskova'ya göndermekle itham ediliyor.

Carsten L. Aralık 2022'den, Arthur E. ocaktan bu yana tutuklu bulunuyor.

Davayla ilgili kararın, Temmuz 2024'te verilmesi bekleniyor.

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