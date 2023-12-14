Almanya'da casusluk davası: Rusya adına çalıştığı iddia edilen eski istihbaratçının yargılanması sürüyor

Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesindeki duruşmaya, mahkeme heyeti, devlet sırlarını korumak amacıyla geçici olarak izleyici almadı. Mahkeme Başkanı Detlev Schmidt, gerekçesinde, aksi takdirde Almanya'nın devlet güvenliğini tehlikeye atma riski bulunduğunu ifade etti.

Gazeteciler ve izleyiciler, suçlamaların ayrıntılarının ve sırların niteliğinin ele alındığı iddianamenin 3 sayfası okunmadan önce dışarı çıkarıldı, sonra tekrar içeri alındı.

Savunma avukatı Johannes Eisenberg, müvekkilinin gizlilik nedeniyle kendisini savunacak durumda olmadığını belirtti.

Eisenberg, müvekkili hakkındaki iddiaları reddetti ve "İddia edilen vatana ihanet suçu gerçekleşmedi." dedi.

CARSTEN L. VATANA İHANETLE SUÇLANIYOR



Eski bir üst düzey BND çalışanı Carsten L. ve ona yardımcı olduğu ileri sürülen iş insanı Arthur E, vatana ihanetle suçlanıyor.

İddianamede, söz konusu kişilerin, Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) ajanlarla devlet sırlarına ilişkin istihbarat belgeleri paylaştığı belirtilerek FSB'nin Carsten L'ye hizmetleri karşılığında 450 bin avro, Arthur E'ye en az 400 bin avro ödediği iddia edildi.

Carsten L, BND'nin dahili veri işleme sistemlerinden sağladığı toplam 9 belgeyi Arthur E'ye vererek Moskova'ya göndermekle itham ediliyor.

Carsten L. Aralık 2022'den, Arthur E. ocaktan bu yana tutuklu bulunuyor.

Davayla ilgili kararın, Temmuz 2024'te verilmesi bekleniyor.