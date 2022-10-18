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Dünya

Almanya'da casusluk şüphesi: İçişleri bakanı görevde aldı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser'ın, Rus istihbaratıyla ilişkili bir dernekle bağlantıları olduğu iddialarının ardından Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi (BSI) Başkanı Arne Schönbohm'u görevden aldığı bildirildi.

AA18 Ekim 2022 Salı 16:57 - Güncelleme:
Almanya'da casusluk şüphesi: İçişleri bakanı görevde aldı
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Alman Haber Ajansı DPA'nın İçişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne dayandırdığı haberde, Faeser, İçişleri Bakanlığına bağlı bir kurum olan BSI'nın Başkanı Schöhnbohm'un görevden alındığı belirtildi.

Bakanlığın, basında çıkan iddiaların ardından ülkedeki en önemli siber güvenlik dairesinin başkanının tarafsızlığına kamu güveninin kalmadığını gerekçe gösterdiği aktarılan haberde, iddiaların Bakan Faeser ile kurum yönetimi arasındaki güveni de etkilediği ifade edildi.

Haberde, bundan bağımsız olarak Schönbohm hakkındaki iddiaların etraflıca inceleneceği ve kapsamlı şekilde değerlendirileceği, inceleme sonuçlanana kadar Schönbohm için masumiyet karinesinin geçerli olduğu kaydedildi.

Schönbohm'un kurucusu olduğu "Almanya Siber Güvenlik Konseyi" adlı derneğe üye bazı bilişim şirketlerinin, Rus istihbaratıyla bağlantıları olduğu iddia edilmişti.

Bild gazetesi, Arne Schönbohm'un kurumundaki çalışanlara, derneğin etkinliklerine katılmayı yasakladığını ancak kendisinin bir ay önce söz konusu derneğin etkinliğinde konuşma yaptığını ileri sürmüştü.

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