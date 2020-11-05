İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Kasım 2020 Perşembe / 19 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4442
  • EURO
    9,9357
  • ALTIN
    517.294
  • BIST100
    1167.65
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da Charlie Hebdo karşıtı gösteriye yasak!
Dünya

Almanya'da Charlie Hebdo karşıtı gösteriye yasak!

Almanya'da Fransız Charlie Hebdo dergisine karşı yapılacak protesto yasaklandı. Gösterinin Frankfurt'ta kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturduğu savunuldu.

AA05 Kasım 2020 Perşembe 07:45 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 07:49
ABONE OL

Almanya'nın Frankfurt kentinde Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yayınları nedeniyle Fransız Charlie Hebdo dergisini protesto amacıyla 7 Kasım Cumartesi günü yapılması planlanan gösterinin yasaklandığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre Frankfurt Belediye Meclisi’nde kentin güvenlik işlerinden sorumlu Markus Frank'ın yaptığı açıklamada, cumartesi günü yaklaşık 200 kişinin katılması beklenen gösterinin Frankfurt'ta kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturduğunu savundu.

Fransa ve Avusturya'da meydana gelen terör saldırılardan sonra Avrupa'da, terör kurbanlarının yakınlarıyla birlikte yas tutulduğunu belirten Frank, "Tam bu sırada liberal ve dünyaya açık kentimizde hiciv dergisi Charlie Hebdo'ya karşı bir gösteri düzenlenecek olmasını tahammül edilemez buluyorum." ifadesini kullandı.

Frank, bunun terör saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının duygularını da inciteceğini söyledi.

Toplanma hakkı ve ifade özgürlüğünün yüksek değerler olduğunu aktaran Frank, ancak toplumsal barış konusundaki sorumluluğun ve ortak değerlerin gerilimin daha fazla artmasına izin vermemeyi gerektirdiğini kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.