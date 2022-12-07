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Dünya

Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon düzenlendi

Almanya'da ülke genelinde yapılan baskınlarda terör örgütü üyesi olmak ve darbe planlamak suçuyla 25 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

AA7 Aralık 2022 Çarşamba 11:44 - Güncelleme:
Almanya'da darbe planlayan gruba operasyon düzenlendi
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Savcılık sabahın erken saatlerde yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların, 1871 Alman İmparatorluğu'nu örnek alan bir devlet kurmak amacıyla terör örgütü kurmakla suçlandıklarını açıkladı.

Birçok eyalette düzenlenen baskınlarda 52 kişi hakkında "terör örgütü üyesi veya destekçisi olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildiği belirtildi. Yakalananların arasında eski askerlerin de yer aldığı kaydedildi.

Gözaltına alınanların Alman Federal Meclisine baskın yaparak darbe planladıkları iddia edildi.

Alman Federal Adalet Bakanı Marco Buschmann, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabahtan beri büyük bir terörle mücadele operasyonu düzenlendiğini belirterek, federal savcının bir terör ağını soruşturduğunu ifade etti.

Buschmann, "Anayasal kurumlara silahlı bir saldırı planlandığına dair bir şüphe var." ifadesini kullandı.

Alman İmparatorluğu'nu örnek alan grubun üyelerinin, modern Alman devletini tanımadığı belirtiliyor.

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