Almanya'da demir yolları çalışanları yeniden greve kararı aldı

GDL'den yapılan açıklamada, Deutsche Bahn'nın yanı sıra Transdev-Konzern, AKN Eisenbahn, City Bahn Chemnitz ile başka 8 şirkette çalışan makinist ve sendika üyelerinin grev yapacağı duyuruldu.

İş bırakma eyleminin yük trenlerinde yarın yerel saat ile 18.00'de, yolcu trenlerinde de 22.00'de başlayacağı aktarılan açıklamada, grevin 8 Aralık saat 22.00'de sona ereceği belirtildi.

Açıklamada, işverenlerin kendi çalışanlarının ihtiyaçlarına karşı "kör ve sağır" oldukları ifade edilerek, işverenlerin gerekli iyileştirmeleri yapmayı ve GDL'nin vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 35 saate düşürülmesi yönündeki temel talebini müzakere etmeyi reddettiği aktarıldı.

Deutsche Bahn İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler ise GDL'nin grev çağrısını eleştirerek, sendikayı "sorumsuz ve bencil" davranmakla suçladı.

Sendikanın müzakerelerde bulunup gerçeklerle yüzleşmek yerine karşılanamayacak talepler için grev yaptığını savunan Seiler, GDL'ye grevi iptal ederek müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.

GDL daha önce 15-16 Kasım'da 20 saatlik grev yapmıştı.

Sendika, başta makinistler olmak üzere demir yolları şirketlerinde çalışanların maaşlarına aylık 555 avro zam ve enflasyonla mücadele için 3 bin avroya kadar ödeme talep ediyor.

GDL, aynı zamanda ücretlerde herhangi bir kesinti olmaksızın çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesini istiyor.