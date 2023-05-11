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Dünya

Almanya'da demir yolu çalışanlarına grev çağrısı

Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG), yüksek enflasyona karşı işverenleri daha yüksek ücrete zorlamak için demir yolu çalışanlarını 14 Mayıs'ta 50 saatlik toplu uyarı grevine gitmeye çağırdı.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
Almanya'da demir yolu çalışanlarına grev çağrısı
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EVG'den yapılan açıklamada, Alman kamu demir yolu şirketi Deutsche Bahn (DB) ve diğer demir yolu şirketleriyle çalışanlar arasında ücret konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle sendikanın 50 saat sürecek bir "uyarı grevi" çağrısında bulunduğu belirtildi.

Grevin 14 Mayıs Pazar saat 22.00'den 16 Mayıs gece yarısına kadar süreceği belirtildi.

EVG Başkan Yardımıcı Kristian Loroch, çalışanların sabrının artık tükendiğini belirterek, "Toplam 50 saat grevde olacağız. Bu da işverenleri baskıyı önemli ölçüde artıracak. Çünkü işverenler bize başka seçenek bırakmadı." ifadesini kullandı.

Grev çağrısı, işverenlerle yapılan üçüncü tur görüşmede anlaşma sağlanamamasının ardından geldi.

Son iki ayda, EVG üyeleri, uzun mesafeli ve bölgesel yolcu trenlerini büyük ölçüde durma noktasına getirdiği iki demir yolu uyarı grevi gerçekleştirmişti.

SENDİKA NE İSTİYOR?

EVG, Deutsche Bahn'ın düşük ve orta gelirli çalışanlar için yüzde 10 ve daha yüksek gelirli çalışanlar için yüzde 8 zam ve artan yaşam maliyetlerine karşı bir kereye mahsus 2 bin 850 avroluk ödeme teklifini reddetmiş, 230 bin çalışanın ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla ücret talep etmişti.

Deutsche Bahn İnsan Kaynakları Müdürü Martin Seiler, yaptığı açıklamada, sendikanın grev kararını "abartılı" bularak eleştirdi.

Seiler, "Grev nedeniyle milyonlarca yolcu gitmek istedikleri yere ulaşamayacak." dedi.

Demir yolu sektöründe toplu pazarlık Şubat 2023'den beri devam ederken, DB ile EVG arasında ücret artışlarına ilişkin görüşmelerin mayıs sonunda yeniden başlaması planlanıyor.

Sendikanın ülke çapında geniş çaplı bir uyarı grevinin 14 Mayıs'ta toplu taşımanın büyük bir bölümünü etkilemesi bekleniyor. Uzun mesafeli ve bölgesel yolcu trenleri dahil olmak üzere ülkedeki Deutsche Bahn tarafından işletilen tüm tren hizmetleri etkileyeceğinden ülkede tren seferlerinde gecikmeler ve iptaller bekleniyor.

Ver.di ve EVG sendikalarının, 27 Mart'ta ulaştırma sektöründe öncülük ettiği uyarı grevinde uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümü durma noktasına gelerek ülkede ulaşımı felç etmişti.

Öte yandan, Almanya'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonla birlikte işçilerin artan yaşam maliyetini dengelemek için daha yüksek ücret talep etmesi nedeniyle son aylarda grev dalgasının yayılması dikkati çekiyor.

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