Almanya'da DİTİB camisi gönüllülerinden evlere iftar servisi

AA 25 Nisan 2020 Cumartesi 22:46 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 22:46

DİTİB Wuppertal Camisi Derneği Başkanı Ersin Özcan, camilerinde 30 yıldır ramazan boyunca iftar verdiklerini, bu yıl ise Kovid-19 salgını tedbirleri çerçevesinde toplu iftar yapamadıkları için ramazan ayı boyunca bu yöntemle iftarlık dağıtacaklarını söyledi.

Özcan, sayıları 300'ü bulan ihtiyaç sahibi komşuları için hazırladıkları iftarlıkları şehrin çeşitli noktalarında paketlerle dağıttıklarını, çeşitli nedenlerle evden çıkma imkanı olmayanlara ise iftarlıkları caminin gençlik kollarından gönüllü kuryeler vasıtasıyla ulaştırdıklarını belirtti.

DİTİB Wuppertal Camisi din görevlisi Mustafa Akkaya ise Hazreti Muhammed'in "Komşusu aç iken, tok yatan bizden değildir" hadisini hatırlatarak, paylaşımın Allah'ın emri olduğunu, kendilerinin de bu emri yerine getirmek için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Akkaya, "İnsan ayırımı yapmadan, diline, dinine, rengine ve yaşam biçimine bakmadan, ihtiyaç sahibi olan ve insanlık paydasında kardeşlerimiz olan herkese imkanlar ölçüsünde yardım etmemiz gerektiğine inandığımız için bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.