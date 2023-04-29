Almanya'da DİTİB Esslingen Camisi dualarla açıldı

Yaklaşık 1100 metrekare kullanım ve 550 metrekare ibadet alanına sahip olan ve aynı anda 750 kişinin ibadet edebileceği caminin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi.

Baden-Württemberg Eyaleti Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Sandra Boser, açılıştaki konuşmasında, Esslingen'de 145 ülkeden farklı inançlara ve kültürlere sahip insanlar karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşadığını söyledi.

Bu caminin, şehrin bir parçası ve yardımlaşma ile dayanışma içerisinde yaşamanın sembolü olacağını belirten Boser, "Cami projesine bir çok yerel yönetim ve dernek destek verdi. Esslingen'e de bu yakışır, çünkü şehrimiz her zaman çok kültürlü bir zenginliğe sahipti ve hep böyle kalacaktır." dedi.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Makbule Koçak da camilerin birlikte yaşama kültürünün en güzel örnekleriyle yaşandığı mekanlar olduğunu ifade ederek, "Camiler sadece ibadet edilen yerler değil, aynı zamanda sosyal kaynaşma mekanları olarak da hizmet veren mekanlardır." şeklinde konuştu.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, camilerin toplanma, konuşma, tanışma, fikir alışverişinde bulunma yerleri olduğunu vurguladı.

Kuzey, "Yarım asrı aşkın süredir bu ülkede deneyim, bilgi ve birikimine sahip olan DİTİB ve onun bir şubesi olan bu cami derneğimiz, köprü vazifesinden öte ortak geleceğe yol gösteren eserdir. Gerek Esslingen gerekse Almanya için, herkes için bir kazanımdır. Almanya'nın en büyük Müslüman dini cemaati olarak DİTİB, daima insanların ve toplumun tamamının refahını ve huzurunu gözeten bir kurumdur." ifadelerini kullandı.

Federal Alman Meclisi Üyesi Markus Gruebel, Esslingen Belediye Başkanı Faruk Bayraktar, Baden-Württemberg DİTİB Dini Danışma Kurulu Başkanı Fatih Burak Mermer ve Katolik Kilisesi papazı Stefan Möhler de karşılıklı saygıyı artırmak, ön yargıyı kırmak adına inşa edilen caminin yapımında emek veren hayırseverlere ve yerel yetkililere teşekkür etti.

CAMİNİN MİNARESİ 26 METRE UZUNLUĞUNDA



4 dönümlük arsaya kurulan ve 26 metre uzunluğunda tek minaresi olan caminin 25 metre yükseklikte ve 25 metre çapında ana kubbesi bulunuyor.

Üç kattan oluşan camide, çok amaçlı toplantı salonu, kütüphane ve dersliklerin yanı sıra gençlere, yetişkinlere ve kadınlara özel lokal, anaokulu sınıfı gibi hizmet birimleri yer alıyor.

Geleneksel cami mimarisi ile modern mimarinin buluşmasını simgeleyen camide mihrap, minber, kürsü ve müezzin mahfili mermer oymalarla süslenmiş.

Zemini özel dokuma halı ile döşenen cami, üç halka ve Allah'ın 99 farklı ismini simgeleyen özel tasarımlı avizeyle aydınlatılıyor.

Isıtma ve soğutmasının yenilenebilir güneş enerji sistemleriyle sağlanacağı, yaşlılar ile engelliler için iki asansör olan cami yerleşkesinde 100 araçlık da park yeri tahsis edildi.