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Dünya

Almanya'da DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezine taşlı saldırı

Almanya'nın Köln kentinde genel merkezi bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki Sosyal Dayanışma Merkezine (ZSU) gece kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırı düzenlendi.

AA09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:08 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 14:10
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Subbelrather Caddesi üzerindeki, cenaze nakil ve defin başta olmak üzere kitabevi, seyahat ve sigorta hizmetleri veren merkeze 00.30 sularında yapılan saldırı sonucu binanın camları kırıldı ve merkezde hasar oluştu.

Gece nöbetçisi personel tarafından fark edilen taşlı saldırının polise intikal ettirildiği, polisin binada inceleme yaptığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ZSU Başkanı Ali Özdemir, AA muhabirine, "Güvenlik kameralarımızın kaydettiği görüntülerde, saldırganların 2 erkek olduğu görülüyor. Biz bu ülkenin asli unsurlarıyız. Geçmişte de cenaze araçlarımız ve kitabevimiz yakıldı. Beklentimiz, faillerin bir an önce bulunması yönündedir." ifadesini kullandı.

Köln'de DİTİB Chorweiler Camisi de sabaha karşı benzer şekilde taşlı saldırıya uğramış ve camide hasar oluşmuştu.

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