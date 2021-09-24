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Dünya

Almanya'da doğal gaz açıklaması

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Avrupa'nın doğal gaz stoklarında görülen düşüşe rağmen, Almanya'daki gaz arzında sorun olmadığını bildirdi.

AA24 Eylül 2021 Cuma 17:10 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 17:10
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Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sözcüsü Beate Baron, hükümetin haftalık basın toplantısında, "Almanya'da doğal gaz arz güvenliği hala yüksek seviyelerde." ifadesini kullandı.

Almanya'da gaz depolama tesislerinin toplam kapasitesinin 24,6 milyar metreküp olduğunu belirten Baron, bu tesislerin doluluk oranının yüzde 64,69 seviyesinde bulunduğunu kaydetti.

Baron, Almanya'nın İngiltere'den 16 kat daha fazla gaz stoku bulunduğunu belirtti.

Avrupa'nın gaz stoklarında ekonomik toparlanma ile görülen düşüş, doğal gazda fiyat tırmanışını tetiklemişti. Bu süreçte Avrupa'nın en büyük gaz üreticisi Norveç de gaz arzını artıracağını açıklamıştı.

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