Almanya'da doğal gaz krizine yeni alternatif buldu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Wilhelmshaven kenti açıklarında Kuzey Denizi'ndeki bir gemide düzenlenen törenle ülkesinin ilk sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalinin açılışını yaptı. Açılış törenine Scholz'un yanı sıra Maliye Bakanı Christian Lindner, Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck ile Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil'de katıldı.

Scholz açılışta yaptığı konuşmada Rusya Devlet Başkanı Putin'in planında başarılı olamadığını söyleyerek, "Rusya'nın savaşı ve bu savaşta enerjinin bir silah olarak kullanılması, yenilenebilir enerjilerin yaygınlaşması açısından daha kararlı, daha kesin yatırımlar yapmak için önemli bir gerekçe teşkil ediyor. 17 Aralık 2022, ülkemiz için gerçekten güzel bir gün. Çünkü bugünden itibaren Almanya ve AB çok daha güvenli ve bağımsız olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın doğalgaz arzını durdurarak Almanya'ya şantaj yapabileceğini düşündü. Ama başarılı olamadı. Bu yeni bir Almanya hızıdır. Ülkemiz ayağa kalkmayı ve hızlı hareket etmeyi bilir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) için terminal kapasitelerinin hızla artırılacağını, gelecek yılın sonunda muhtemelen 30 milyar metreküp gaz ithalat kapasitesine ulaşılacağını da sözlerine ekledi.

İspanya'da yüklenen ve yüzer terminal olarak hizmet veren "Höegh Esperanza" gemisinde 165 bin metreküp LNG bulunuyor. Bu, yaklaşık 96 milyon metreküp doğal gaza tekabül ediyor ve yılda 50 bin ile 80 bin hanenin ihtiyacını karşılayabiliyor.