Almanya’da eczanelerde ilaç sıkıntısı

İlaç arzındaki sıkıntının en büyük nedeni maliyet baskısı. Almanya’da sık tüketilen ve piyasada yaygın bazı ilaçların temininde son dönemlerde sıkıntı yaşanıyor. Alman Eczacılar Birliği Başkan Yardımcısı Mathias Arnold yaptığı açıklamada, tiroid ya da gut hastalığı ilaçları ile ibuprofen gibi ağrı kesicilerin arzında sıkıntı yaşandığını belirtti.

İNDİRİMLİ İLAÇLAR AZ

Birliğe göre tansiyon ilacı Valsartan’ın, kansere yol açan bir maddenin bulaşması sebebiyle 2018’da piyasadan toplatılması da eczanelerde sıkıntıya yol açtı. Eczacılar Birliği’nin verilerine göre piyasada bulunmayan indirimli ilaçların sayısı iki kat arttı. 2017 yılında bu ilaçların sayısı 4 milyon 700’ken 2018’de bu rakam 9 milyon 300 bine çıktı. Bu ilaçları satın almak isteyen hastalar bazen iki hafta boyunca beklemek zorunda kalıyor.