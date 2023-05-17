Almanya'da Erdoğan şaşkınlığı: Bu nasıl olabilir?

Almanya'da cumhurbaşkanlığı için oy kullanan seçmenlerin yüzde 65,4'ü Erdoğan'ı tercih etti. 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 32,6'da kaldı.

2018 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan, Almanya'daki seçmenlerin yüzde 64,8'inin oyunu almıştı. Erdoğan'ın en güçlü rakibi Muharrem İnce'nin oy oranı ise yüzde 21,9 olmuştu.

Alman gazetesi Bild, ülke genelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkan oyların nedenini analiz etti.

"BU NASIL OLABİLİR?"

Sandıklardan Erdoğan'a çıkan söz konusu oy oranı için "Bu rakam ortalığı karıştırıyor. Yani Almanya'da yaşayan Türklerin 3'te 2'si Erdoğan'a oy verdi. Bu nasıl olabilir?" denildi.

Birçok Alman-Türk'ün, Alman vatandaşlığına erişimi olmadığı için Erdoğan'a oy verdiği şeklindeki görüşlere işaret edilerek şunlar aktarıldı: Ama bu doğru değil. Hollanda'da neredeyse tüm Türkler Hollanda vatandaşlığına sahip, ancak çoğunluk Erdoğan'a oy veriyor.

ERDOĞAN'A DESTEK ANADOLU'DAN DAHA FAZLA

Pek çok Alman-Türk'ün kökeninin, Erdoğan'ın yüksek düzeydeki oranını açıklayamadığı, Batı Avrupa'da Erdoğan'a desteğin Anadolu'dan daha fazla olduğunun göze çarptığı kaydedildi.

"ALMAN-TÜRKLER ERDOĞAN'I SEVİYOR"



Bild'in seçim sonuçlarına dair başka bir haberinde ise "Erdoğan'a oy verme davranışı ile Almanya'ya duyulan sevgi" arasında bağlantı kurulmaya çalışıldığı görüldü.

ALMAN-TÜRKLER ERDOĞAN'I SEVİYOR

"Alman-Türkler Erdoğan'ı seviyor." ifadesi kullanılarak, söz konusu kesime suçlamalar yöneltildiği görüldü:

Almanya'daki Türk kökenli insanların çoğu, güvenlik, refah, hukukun üstünlüğü ve refah devleti gibi kolaylıkları takdir ediyor.

Ama Erdoğan'a oy vererek Alman toplumuna, siyasetine ve kültürüne karşı olduklarını çok bilinçli bir şekilde gösteriyorlar.