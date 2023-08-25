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Dünya

Almanya'da etkili olan fırtınada 16 kişi yaralandı

Almanya'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle 16 kişi yaralandı.

AA25 Ağustos 2023 Cuma 18:03 - Güncelleme:
Almanya'da etkili olan fırtınada 16 kişi yaralandı
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Alman basınına göre, ülke polisi, Konstanz Gölü kıyısında bulunan Lindau kenti yakınlarındaki kamp alanında ağaçların devrildiğini, 1'i ağır 6 kişinin yaralandığını ve bölgedeki 900 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Nordlingen kentinde ise şiddetli rüzgarlar nedeniyle havada uçuşan nesnelerin 10 motosiklet sürücüsünün yaralanmasına yol açtığı ve 3'ünün hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Yetkililer, Münih'te tren hizmetlerinin durdurulmasının yanı sıra diğer hizmetlerde gecikme ve iptallerin muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Alman Meteoroloji Dairesi (DWD), Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde aşırı yağışlar ve kuvvetli rüzgarların saatte 110 kilometre hıza ulaşabileceği konusunda uyardı.

Almanya'da etkili olan şiddetli hava koşullarının ilerleyen günlerde batı ve güney bölgelerde devam etmesi bekleniyor.

  • fırtına hasarı
  • yaralananlar
  • Almanya etkisi

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