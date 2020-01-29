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Dünya

Almanya'da ev arayan her üç göçmenden biri ayrımcılığa uğruyor

Almanya'da ev arayan her üç göçmenden birisinin ayrımcılığa maruz kaldığı bildirildi.

AA29.01.2020  14:57 - Güncelleme: 29.01.2020  14:57

Alman hükümetinin Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanlığına vekalet eden Bernhard Franke, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, göçmenlerin uğradığı ayrımcılıkla ilgili bilgi verdi.

Franke, ev arayan göçmen kökenlilerin ayrımcılığa uğradıklarının tespit edildiğini belirterek, bunun ülke için ciddiye alınması gereken çok önemli bir konu olduğunu söyledi.

Bugüne kadar kendilerine bildirilen 1400 şikayet dosyası olduğunu vurgulayan Franke, 'Yabancı bir isim ya da aksanlı konuşmalar, ev tanıtımları konusunda davetiye almamanız için yeterli. Maalesef çoğu zaman ırkçı emlak ilanları, günlük görülür hale geldi." ifadesini kullandı.

Franke, emlak piyasasında ayrımcılığın kanunen yasak olduğunu ve ayrımcılığa uğradığını hisseden kişilerin mutlaka ilgili kurumlara şikayette bulunması gerektiğini vurguladı.

Yapılan bir ankette ev arayan kişilerin yüzde 83'ünün çeşitli nedenlerle ayrımcılığa uğradığının ortaya çıktığına dikkati çeken Franke, aynı ankette göçmenlerin toplu taşıma araçlarında yüzde 67, eğlence mekanlarına girişte yüzde 61, okulda yüzde 57 ve iş piyasasında yüzde 52 ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti.

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