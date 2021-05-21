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Dünya

Almanya'da ev arayanların ten rengine ve başörtüsüne bakıldı

Almanya'da ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bremen kentinde göçmenlerin kiralık ev ararken sistematik olarak dışlandığı, ırkçı muameleye tabi tutuldukları hatta fişlendikleri ortaya çıktı.

21 Mayıs 2021 Cuma 17:43 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 17:43
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Almanya'daki ırkçılık ve yabancı düşmanlığının son örneği Bremen kentinde yaşandı.

Bremen Belediyesine ait toplu konut işletmesi Brebau'da görevli kişilerin başvuruda bulunanları, kökenlerine göre fişledikleri ortaya çıktı.

"TEN RENGİ VE BAŞÖRTÜSÜ" YAKLAŞIMI

TRT Haber'in haberine göre, fişleme sırasında, başvuranların ten renkleri ve başörtüsü takıp takmadıkları işaretlendi.

Alman kültürüne olan yaklaşımları ve Almanca bilip bilmedikleri gibi ırkçı yaklaşım içeren notlar da tutuldu.

SADECE "ALMAN" KÖKENLİLERE EV VERİLDİ

Söz konusu iddialar üzerine Bremen Radyosu, deneme amacıyla farklı köken ve kimliklerde dört kişiyi ev başvurusu yapmaya yöneltti.

Aynı şartları taşımaları ve aynı bölgede ev aramalarına rağmen sadece Alman kökenlilere ev verildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

6 bin konuta sahip Brebau'nun tamamen Bremen Belediyesi kuruluşu olduğu belirtiliyor.

Denetimlerini bizzat Belediye Başkanı'nın da aralarında olduğu siyasiler yapıyor.

Söz konusu iddialar üzerine inceleme başlatıldı.

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