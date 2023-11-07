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Dünya

Almanya'da evsizlerin sayısı her geçen gün artıyor

Almanya'da 2022'de geçici olarak evsiz kalanların sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 58 artarak 607 bin kişiye ulaştığı belirtildi.

AA7 Kasım 2023 Salı 21:06 - Güncelleme:
Almanya'da evsizlerin sayısı her geçen gün artıyor
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Alman Evsizlere Yardım Federal Çalışma Grubu (BAG), geçen yıl oturdukları ev ya da dairelerinden çıkarılarak geçici evsizlik sorunu yaşayanlara ilişkin araştırma yaptı.

Araştırmaya göre, Almanya'da geçici evsizlerin sayısı, 2022'de bir önceki yıla oranla yüzde 58 artarak 607 bine ulaştı.

Geçen yıl geçici evsizlerin büyük bir kısmı, konut sorunu nedeniyle akraba ve ailelerinin yanında veya otelde kalırken, yaklaşık 50 bin kişi ise sokakta yaşamak zorunda kaldı.

Araştırmada, geçici olarak evsiz kalanların sayısındaki artışın, enflasyon ve sığınmacı sayısındaki artışla bağlantılı olduğu belirtildi.

Öte yandan Federal Hükümet, ülkedeki konut sorununu çözmek amacıyla "Ulusal Eylem Planı" ile 2030'a kadar evsizliğin üstesinden gelme hedeflerini açıklamış, yılda 100 bin sosyal konut yapmak gibi bir dizi vaat vermişti.

  • evsizlik artışı
  • 2022 Almanya
  • geçici konaklama

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