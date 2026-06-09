Almanya'da FCAS krizi: Yeni savaş uçağı geliştirme konusunda masada 4 seçenek var

Pistorius, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Olaf Lies ile yaptığı basın toplantısında, FCAS Projesi'nin iptal edilmesinin şaşırtıcı olmadığını belirterek, bir süreden beri bu yönde işaretlerin bulunduğunu dile getirdi.

Bunun nedeninin şirketler arasındaki gerginlikler olduğunu belirten Pistorius, bu yüzden Almanya-Fransa arasındaki ilişkinin gergin olduğunu düşünmek için hiçbir sebebin bulunmadığını savundu.

Pistorius, "Bugünkü bilgilerimizle, bu projeyi o zamanlar hayata geçirildiği şekilde bir daha başlatmazdık." diyerek, bundan derslerin çıkarılması gerektiğini aktardı.

Şimdi ileriye bakmak gerektiğine işaret eden Pistorius, "Yeni jet (savaş uçağı) konusunda, nasıl bir yol izleyeceğimizi göreceğiz. Bu konuda aylardır çeşitli aktörlerle görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

Pistorius, ancak hangi projenin söz konusu olabileceği ve kimin öncülüğünde yapılacağı konusunda burada kamuoyuna açık şekilde spekülasyonda bulunmayacağını kaydetti.

- YENİ SAVAŞ UÇAĞI GELİŞTİRME KONUSUNDA 4 SEÇENEK

Pistorius, daha sonra Çekya Savunma Bakanı Jaromir Zuna ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Almanya'nın yeni savaş uçağına sahip olmasına ilişkin çeşitli seçeneklerin bulunduğunu söyledi.

Bunlardan birinin ilave F35'ler sipariş etmek olduğunu belirten Pistorius, "İkinci seçenek ise halihazırda devam etmekte olan başka bir uluslararası projeye katılmak ya da (üçüncü seçenek olarak) Airbus ve diğer ortaklarla Almanya öncülüğünde kendimizin yapmasıdır." dedi.

Pistorius, bunların şu anda masada olan 3 seçenek olduğunu dile getirerek, "Muhtemelen dördüncüsü de vardır ama şu anda ondan bahsetmek istemiyorum. Ancak evet, bu mümkün ve seçeneklerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya ve Fransa'nın, Avrupa'nın en iddialı ortak savunma girişimi olan 100 milyar avroluk FCAS Projesi'ni iptal ettiği duyurulmuştu.