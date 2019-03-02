Almanya'nın Nürnberg kentinde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti

Nürnberg Polisinden yapılan açıklamaya göre, küçük bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1'i kadın, 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Dumandan etkilenen 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.