Almanya'nın Nürnberg kentinde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti
Almanya'nın Nürnberg kentinde bir binada çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
- AA
Nürnberg Polisinden yapılan açıklamaya göre, küçük bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında 1'i kadın, 4'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenen 4 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.
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