Almanya'da gaz paniği

Enstitüler Rusya'nın enerji tedariğini kesmesi durumunda ülke ekonomisinin 2023 yılında resesyona gireceği tahmininde bulundu.

Dün Reuters'ın açıkladığı rakamları doğrulayan beş enstitü Almanya'nın 2022 yılı ekonomik büyüme beklentisini %4.8'den %2.7'ye düşürürken 2023 büyüme beklentisi ise %3.1 seviyesinde açıklandı.

RWI, DIW, Ifo, IfW ve IWH enstitüleri Rusya'dan gelen enerji arzının kesilmesi durumunda ekonominin bu sene %1.9 büyüyeceği önümüzdeki yıl ise %2.2 küçüleceğini öngördü.

Kiel Enstitüsü Başkan Yardımcısı Stefan Kooths "Eğer gaz arzı kesilecek olursa Almanya ekonomisi sert bir resesyona girer" dedi.

Enstitüler bir arz kesintisi yaşanması durumunda Almanya'da GSYH'nin 2022 ve 2023 yıllarında kümülatif olarak 220 milyar euro azalacağını açıklarken bu rakam ülkenin yıllık ekonomi çıktısının %6.5'inden fazlasına tekabül ediyor.