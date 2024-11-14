İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3701
  • EURO
    36,2858
  • ALTIN
    2826.83
  • BIST100
    9389.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da görevli imamdan günlerdir haber alınamıyor
Dünya

Almanya'da görevli imamdan günlerdir haber alınamıyor

Almanya'da görev yapan imam Fatih Eryılmaz'dan 6 Kasım tarihinden bu yana haber alınamıyor.

IHA14 Kasım 2024 Perşembe 16:36 - Güncelleme:
Almanya'da görevli imamdan günlerdir haber alınamıyor
ABONE OL

Almanya'nın Duisburg şehrinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii'nde yaklaşık 2 aydır görev yapan imam Fatih Eryılmaz'ın kayıp olduğu belirtildi. Türkiye'den görevlendirilen Eryılmaz'ın 6 Kasım'da sabah namazı öncesinde camide cemaat tarafından görüldüğü ancak namaz vaktinde camide olmadığı, son olarak ise bir marketin park alanında görüldüğü öğrenildi.

Eyüp Sultan Camii Dernek Başkanı İbrahim Demirhan sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Kıymetli hocamız Fatih Eryılmaz'ı aramamıza rağmen ulaşamıyoruz. Vatandaşlardan yardım bekliyoruz" ifadesini kullandı. Duisburg polisi de yaptığı aramalardan sonuç alamadı.

Cami cemaatinden Nurettin Arslan, Fatih Eryılmaz'ın yalnızca kaybolduğunu duyduğunu ifade ederek, "Camiyi sabah namazında açmış ama namaza gelmemiş. Şimdi namazı cemaatten başka bir arkadaş kıldırıyor" dedi.

Sefer Doğan ise, "Şu anda şüphe içindeyiz ama inşallah geri döner. Fakat gideli 8-10 gün oldu, bir malumat vermesi gerekiyordu. Hocayı tanıyoruz, Kütahyalıdır kendisi, bir ay oldu geleli. Dönmesini bekliyoruz ama maalesef bir belirti yok şu ana kadar. Çocukları perişan durumda. Bile bile terk edeceğini düşünmem" diye konuştu.

  • imam Fatih Eryılmaz
  • Almanya
  • görev rapperişimi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.