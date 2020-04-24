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Dünya

Almanya'da hafif solunum rahatsızlığı olanlara Kovid-19 testi yapılması isteniyor

Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkan Yardımcısı Lars Schaade, Almanya'da hafif solunum rahatsızlığı bulunan herkese yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapılmasını istedi.

AA24 Nisan 2020 Cuma 15:50 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 15:50
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Lars Schaade Berlin'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 'Doktorları bu konuda zorlamaya yetkimiz yok. Ancak bu aşamadan sonra solunum yolu enfeksiyonu, öksürük veya ateşi olan herkese koronavirüs testi yapılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz.' dedi.

Ülkede Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesi tartışmalarına da değinen Schaade, 'Bunu tartışmak için Kovid-19 vaka sayılarının birkaç yüze düşmesi gerekir.' dedi.

Schaade, ayrıca ülkede her gün 2 binin üzerinde yeni Kovid-19 vakası olduğunu, bu nedenle alınan önlemlere sabırla uyulmasını istedi.

Öte yandan Almanya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bugüne kadar yaklaşık 2 milyon kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

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