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Almanya'da her 6 kişiden biri yoksul

Ortak Refah Derneği, Almanya’da her 6 kişiden birinin yoksul olduğunu açıkladı.

  • İHA
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Ortak Refah Derneği tarafından yapılan araştırmada Almanya'da 14 milyon kişinin yoksulluk içinde yaşadığı belirlendi. Açıklanan rakamlarla her 3 yetişkinden birinin fakir, her 5 çocuktan birinin yoksulluk içerisinde yaşadığı ortaya çıktı. Ortak Komite Genel Müdürü Ulrich Schneider, ortaya çıkan yoksulluk rakamlarının, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra en yüksek seviyede olduğunun altını çizdi. Federal Sosyal Derneği VdK Başkanı Verena Bentele ise, yoksulluğun yıllardır toplumsal eşitliğin sağlanmamasından kaynakladığını, zenginin daha zengin, fakirin ise daha da fakirleştiğinin belirtti. 
 
Bentele, "İhracat rekoru kıran ve işsizlik oranlarının gerilediği Almanya'nın fakirlik içinde 14 milyon insanının olması skandaldır" diye konuştu.  

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