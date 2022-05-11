Almanya'da her gün en az 4 kişi şiddet mağduru oluyor

Berlin'de, AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kusche, geçen yıl aşırı sağcı, ırkçı ve Yahudi aleyhtarı şiddetin artış gösterdiğini belirterek, 2021'de kendilerinin 1830 ırkçı ve Yahudi aleyhtarı saldırıyı kaydettiklerini söyledi.

Kusche, Almanya'daki sağcı şiddet konusunda endişeli olduklarına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"2021'de aşırı sağcı, ırkçı ve Yahudi aleyhtarı şiddeti artış gösterdi. Geçen yıl, 5 cinayet gördük. Her gün en az 4 kişi, ırkçı veya Yahudi aleyhtarı şiddetin mağduru. Aşırı sağcı şiddet nedeniyle öldürülen insanlar ve çok sayıda vaka görüyoruz, ülkenin doğusu başta olmak üzere tüm Almanya'yı tarıyoruz. Sadece 9 eyalette bir yılda 1300 vaka kaydettik. İnsanlar, nefret suçu motivasyonu, ırkçılık ve antisemitizm nedeniyle saldırıya uğruyor. Bu, insanlar ve mağdurlar için korkunç. Gerçekten çok endişeliyiz."

Yaşadıkları ana zorluklardan birinin özellikle devlet kuruluşlarını daha iyi izleme konusu olduğuna işaret eden Kusche, "Resmi rakamlar daha iyi olmalı çünkü hala bizimkilerden daha düşük. Bağımsız bir izleme yapıyoruz. Sadece iyi bir izlemeyle Almanya'da ırkçılığa karşı etkili programlar geliştirebiliriz." dedi.

- "DURUMU İYİLEŞTİRMEK İÇİN İŞLERİ GERÇEKTEN HIZLANDIRMAK GEREKİYOR"

Kusche, sadece son 3 yılda ırkçılık ve antisemitizm nedeniyle 17 cinayet yaşandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Göçmen topluluğunun korkmasını tamamen anlıyoruz ve Alman hükümetinin bu konuda daha fazlasını yapması gerektiğini söyleyerek onları destekliyoruz. Halihazırda bazı iyileştirmeler görüyoruz. Alman hükümetiyle zaten Alman İçişleri Bakanı'nın 10 maddelik bir planı olduğunu ifade ettim. Siyasi sürecin genellikle zamana ihtiyacı olduğunu da biliyoruz ve sonunda mağdur olan insanları ya da göçmen oldukları için bir sonraki kurban olmaktan korkanları anlayabiliyorum. Nefret suçları, ırkçılık ve antisemitizm ile mücadelede durumu iyileştirmek için işleri gerçekten hızlandırmak gerekiyor."

- "EYLEM PLANI, HENÜZ MÜKEMMEL DEĞİL"

Hanau saldırısında yaralanan ve kardeşini kaybeden Said Etris Haşimi de AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Almanya'daki tüm aşırı sağcı suçlara bakıldığında ırkçı şiddet konusunda endişeli olduğunu söyledi.

Aşırı ağcı şiddette muazzam bir artış görüldüğünü ve buna karşı harekete geçme zamanı olduğunu belirten Haşimi, şu ifadeleri kullandı:

"Alman hükümeti, ilk kez aşırı sağcılığa karşı 10 maddelik bir eylem planı başlattı. Bunun çok geç kalınmış bir adım olduğunu söyledim. Bu konsept veya eylem planı, henüz mükemmel değil. Bu atılması gereken ilk adım ve federal içişleri bakanının aşırı sağcıları nasıl çökertmek istediğini görmeliyiz. Federal hükümetin sonunda aşırı sağın sistemimizdeki en büyük güvenlik açığı olduğunu kabul etmesi iyi ve doğrudur. Şimdi bunu ele almanın zamanıdır."

Haşimi, Kovid-19 salgınının patlak vermesinden bu yana geçen iki yılda "korona inkarcılarının" aşırı sağ üzerinde güçlü bir etki kazanmayı başardığını söyleyerek, "Bu bazı insanları endişelendiriyor çünkü kimse bunun nereye gittiğini bilmiyor." dedi.