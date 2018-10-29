Almanya'da Hessen eyalet meclisi seçimleri: Merkel'in partisinde düşüş sürüyor

Yaklaşık 4,4 milyon seçmenin bulunduğu Hessen'de CDU 2013'teki seçimlere göre yüzde 11,3 oy kaybetse de yüzde 27 ile seçimin galibi oldu.

Bir önceki seçimlere göre oyunu yüzde 10,9 düşüren Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise yüzde 19,8 ile seçimin asıl kaybedeni oldu.

Oyunu yüzde 8,7 artıran Yeşiller Partisi ise yüzde 19,8 ile seçimin "asıl kazananı" olarak gösterildi.

Oyu yüzde 9 artan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 13,1 ile Hessen Eyalet Meclisi'ne girdi.

AfD böylelikle Federal Meclis'in yanı sıra Almanya'nın 16 eyaletinde temsil edilme hakkı kazandı.

Hür Demokrat Parti (FDP) oylarındaki yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 ile beşinci, oylarını yüzde 1,1 artıran Sol Parti de yüzde 6,3 ile Meclise giren diğer partiler oldu.

Buna göre eyalet meclisinde partilerin milletvekili dağılımı ise CDU 40, SPD 29, Yeşiller 29, AfD 19, FDP 11, Sol Parti 9 şeklinde oldu.

137 sandalyeden oluşan eyalet meclisinde CDU'nun SPD veya Yeşiller ile koalisyon kurma imkanı bulunuyor.

Öte yandan ilk belirlemelere göre, eyalet meclisine 5 Türkiye kökenli milletvekili girmeye hak kazandı. Sol Parti'den Saadet Dönmez, SPD'den Turgut Yüksel, CDU'dan İsmail Tipi, FDP'den Yankı Pürsün ve Yeşiller'den Taylan Burcu eyalet meclisinde seçmenlerini temsil edecek.

CDU ve SPD'nin büyük oranda oy kaybetmesinin federal düzeyde de etkisi olacağı ifade ediliyor.

Başkent Berlin'de bugün tüm partilerin üst yönetimlerinin toplanarak seçimin değerlendirmesini yapmaları bekleniyor.