Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği lideri Armin Laschet'ten istifa sinyali!

7 Ekim 2021 Perşembe 18:21 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 01:43

60 yaşındaki siyasetçi, muhafazakarların 2. Dünya Savaşı'ndan beri en kötü seçim yenilgisinin ardından istifa baskısı altındaydı.

Kilit parti konumunda olan Yeşiller Partisi ve liberal Hür Demokrat Parti'nin (FDP), seçimlerden birinci parti çıkan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon görüşmelerine başlamasının ertesi gününde Laschet, partisinin liderliğinin -kendi işi de dahil- revizyona ihtiyacı olduğunu söyledi.

Laschet gazetecilere yaptığı açıklamada, "CDU'nun ekibiyle ilgili sorununu -başkandan parti liderliğine ve yürütme komitesine kadar- hızla çözeceğiz" diyerek, bu sorunları çözmek için parti kongresi için bir tarih önereceğini kaydetti.

Bu açıklamalardan önce Alman haber televizyonu NTV Laschet'in istifa ettiğini öne sürmüştü.