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Dünya

Almanya'da iki kız çocuğuna okul yolunda bıçaklı saldırı düzenlendi

Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki Illerkirchberg beldesinde okula giderken bıçaklı saldırıya uğrayan iki kız çocuğundan 14 yaşındaki Ece Sarıgül hayatını kaybetti.

AA6 Aralık 2022 Salı 02:56 - Güncelleme:
Almanya'da iki kız çocuğuna okul yolunda bıçaklı saldırı düzenlendi
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Polisin yaptığı açıklamaya göre, yerel saatle sabah 7.30'daki saldırıda yaralanan 13 yaşındaki diğer kız çocuğunun tedavi altına alındığı belirtildi.

Polis, saldırganın olay yeri yakınında bir sığınmacı yurduna girdiğini, buraya yapılan baskında 3 mültecinin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada yaralı olarak gözaltına alınan 27 yaşındaki kişinin, kız çocuklarına saldırdığından şüphelenildiği ifade edildi.

Savcılık ve polisin iki kızın neden saldırıya uğradığını araştırdığı belirtildi.

Ulm Cemevi tarafından yayımlanan mesajda ise saldırıda yaşamını yitiren Ece Sarıgül'ün taziyesinin yarın saat 14.00'te Ulm Cemevi'nde yapılacağı kaydedildi.

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