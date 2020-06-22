22 Haziran 2020 Pazartesi 16:29 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 16:39

CNN’de yer alan habere göre, Almanya’nın hastalık kontrol merkezi Robert Koch Enstitüsü dün yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip corona virüsün (Covid-19) R değerinin (virüs bulaştırma katsayısı) keskin bir şekilde arttığı belirtildi.

R numarası bir kişinin ortalama olarak kaç kişiye virüs bulaştırabileceğini gösteriyor. Eğer bu numara "bir" ise Covid-19’la enfekte olan kişiniN ortalama olarak bir kişiye daha virüs bulaştıracağı anlamına geliyor.

"R DEĞERİ 1'İN ALTINDA KALMALI"

NTV'nin derlediği habere göre, Almanya Şansolyesi Angela Merkel, daha önce salgının ülkede kontrol edilebilmesi için r değerinin 1’in altında olması gerektiğini, eğer durum gerçekleşmezse sıkı tedbirlerin geri dönebileceğini açıklamıştı.

ARTIŞ ET FABRİKASINDAKİ SALGINDAN KAYNAKLANIYOR

Robert Koch Enstitüsü, ulusal virüs bulşatırma katsayısındaki bu büyük sıçramanın Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Gutersloh kasabasındaki bir et işleme tesisinde ortaya çıkan yerel bir salgından kaynaklandığını açıkladı. Kasaba fabrikada en az bin 331 Covid-19 vakası olduğunu ve bölgedeki yedi bini aşkın kişinin karantinaya alındığını açıkladı. Enstitü, Almanya’da vakaların genel olarak düşük bir eğim göstermesine rağmen meydana gelen yerel artışların r değerini arttırdığını bildirdi.

Bununla birlikte, Almanya’da şu ana kadar 190 bini aşkın Covid-19 vakası vw 8 bin 962 virüs kaynaklı ölüm bildirildi.