Almanya'da ilaç tedarikinde sıkıntı yaşanıyor

Almanya Eczacılar Birliği (ABDA) Başkan Yardımcısı Mathias Arnold, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tiroid, gut, tansiyon ilaçları veya ağrı kesicilerde sürekli sıkıntı yaşanmasının eczacıların canını sıktığını belirterek, "Son yıllarda ilaçların arzında darboğaz yaşanıyor." dedi.

Hastaların sürekli aldıkları ilaçları kullanmaması veya onlara alternatif ilaçların verilmesinden dolayı tedavinin zorlaşma ihtimalinin bulunduğu uyarısında bulunan Arnold, ayrıca yaşanan sıkıntıdan dolayı hastalara verilen alternatif ilaçların da hızlı şekilde tükendiğini kaydetti.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da hastaların haklı olarak acil ihtiyaç duyduğu ilaçları gecikmeden almak istediğini belirterek, "Ne yazık ki şu anda durum böyle değil." değerlendirmesinde bulundu.

Bundan dolayı devletin ilaçların dağıtımına daha fazla müdahale edeceğini ifade eden Spahn, bu konuda yasal düzenlemelerin yapılacağını aktardı.

Spahn, şirketlerin ve toptancıların ilaçların stok seviyeleri ve tedarik ile ilgili konularda önceden bilgi vermelerinin zorunlu hale getirilebileceğini kaydetti.

ABDA’nın hazırladığı raporda, piyasada bulunmayan indirimli ilaçların sayısının 2017’ye göre 2018’de 2 kat arttığı belirtildi.

İlaçlarda yaşanan bu darboğazın nedenlerinin çok yönlü olduğu ifade edilen raporda, bu nedenlerin başında maliyet baskısı ve ilaçların ithalatında yaşanan sıkıntılar gösterildi.

Maliyeti düşürmek için ilaçlardaki etkin maddelerin Çin ve Hindistan gibi Asya ülkelerindeki az sayıdaki şirketlerde üretildiğine işaret edilen raporda, üretim durduğunda ve kalite sorunu nedenleriyle ilaçların dağıtımına izin verilmediğinde Avrupa’daki şirketlerin ilaçları eczanelere veremediği aktarıldı.

Raporda, sorunun önüne geçmek için sağlık sigortalarının daha çok ilaç üreticisiyle sözleşme yapması ve etkin maddelerinin üretiminin Avrupa’da yapılması talep edildi.