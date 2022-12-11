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Dünya

Almanya'da ''İmparatorluk Vatandaşları'' artıyor: Vergi vermeyi reddediyorlar

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni tanımayan ve kendilerini “İmparatorluk Vatandaşları” (Reichsbürger) olarak tanımlanan kişilerin sayısının 23 bine yükseldiğini bildirdi.

AA11 Aralık 2022 Pazar 15:19 - Güncelleme:
Almanya'da ''İmparatorluk Vatandaşları'' artıyor: Vergi vermeyi reddediyorlar
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Faeser, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, "İmparatorluk Vatandaşları"nın sayısının hızla arttığını belirtti.

"İmparatorluk Vatandaşları" sayısının 2022'de, bir önceki yıla göre 2 bin artarak 23 bine çıktığı bilgisini paylaşan Faeser, bunların yüzde 10'unun şiddet yanlısı olduğunu aktardı.

Bu oluşumun taraftarlarının kararlılıkla silahsızlandırılması gerektiğini vurgulayan Faeser, yakın zamanda silah yasasının sertleştirileceğini kaydetti.

- VERGİ ÖDEMEYİ REDDEDİYORLAR

Alman Polisi, 7 Aralık'ta bir grup imparatorluk vatandaşın operasyon düzenlemiş, aralarında eski asker, polis ve yargıcın bulunduğu 25 kişi, terör örgütü üyesi olmak ve silahlı darbe planlamak suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İmparatorluk vatandaşları, Almanya Federal Cumhuriyeti'ni ve onun demokratik yapılarını tanımıyor.

Alman İmparatorluğu'nun varlığının devam ettiğini savunan bu kişiler, Almanya'nın "hala askeri işgal altında olduğuna" inanıyor.

Homojen olmayan ve içinde aşırı sağcıların da yer aldığı bu ideolojinin taraftarlarının bazıları Alman kurumlarını tanımadığı için vergi ödemeyi de reddediyor.

  • Almanya
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