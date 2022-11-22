İSTANBUL 14°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Kasım 2022 Salı / 28 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6194
  • EURO
    19,1342
  • ALTIN
    1041.95
  • BIST100
    4780.74
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da ırkçılık bitmiyor! Müslüman mezarlarını tahrip ettiler
Dünya

Almanya'da ırkçılık bitmiyor! Müslüman mezarlarını tahrip ettiler

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinin Hannover kentinde bir Müslüman mezarlığında çok sayıda mezar taşının tahrip edildiği bildirildi.

AA22 Kasım 2022 Salı 18:47 - Güncelleme:
Almanya'da ırkçılık bitmiyor! Müslüman mezarlarını tahrip ettiler
ABONE OL

Birçok Müslüman derneği bünyesinde bulunduran Aşağı Saksonya Eyaleti Schura Derneği Başkanı Recep Bilgen, yaptığı açıklamada, dün akşam kendisine Hannover'deki Stöcken Mezarlığında Müslümanların mezarlarının bulunduğu bölümünde bazı mezar taşlarının zarar gördüğüne ilişkin görüntülerin ulaştığını aktardı.

Bilgen, bugün mezarlığa gittiğini ve incelemelerde bulunduğunu aktararak, yetkililerden söz konusu mezar taşlarının zarar görme sebebinin araştırmalarını talep etti.

Son yıllarda birçok kez Müslüman mezarların kirletildiğini anımsatan Bilgen, son dönemde de camilere aşırı sağcı "NSU 2.0" imzalı mektupların gönderildiğine işaret etti.

Bilgen, bundan ötürü söz konusu olayın tamamen aydınlatılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Aşağı Saksonya'nın Iserlohn şehrinde 2022'in başında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Türk ve Müslümanlara ait mezar taşlarını kırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.