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Dünya

Almanya'da İsrail destekçisi hükümete sert tepki! Pasaportunu yırttı

Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisi esnasında bir katılımcı, İsrail destekçisi hükümete tepki koymak adına Alman pasaportunu yırttı.

AA12 Aralık 2023 Salı 00:30 - Güncelleme:
Almanya'da İsrail destekçisi hükümete sert tepki! Pasaportunu yırttı
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Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisine katılan bir kişi, hükümetin Filistin politikasını protesto etmek amacıyla Alman pasaportunu yırttı.

X sosyal medya platformundaki görüntülerde "Alman olmaktan utanıyorum" diyen kişinin pasaportunu yırtarak yere attığı görülüyor.

Protestocu Alman'ın, "İsrail ordusunun Filistin topraklarını ve halkını parçaladığı gibi, ben de sizinle dayanışma içinde bu pasaportu yırtmaya karar verdim." ifadelerini kullandığı ve ardından da "Filistin'e özgürlük" sloganı attığı duyuluyor.

Sosyal medyadaki yorumlarda bazı kullanıcılar protestocuya destek verirken bazıları ise eleştirdi.

  • Berlinde
  • Filistine
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