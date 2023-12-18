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Dünya

Almanya'da İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüdü

Almanya'nın Bremen kentinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 01:08 - Güncelleme:
Almanya'da İsrail'e tepkiler çığ gibi büyüdü
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Almanya'nın Bremen Filistin Toplumu tarafından "Gazze'ye Özgürlük" temasıyla düzenlenen gösteriye yaklaşık bin kişi katıldı.

Bremen ana tren istasyonu önünde toplanan göstericiler, ellerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını yansıtan ve İsrail'i kınayan pankartlarla şehir merkezine yürüdü.

Bremen Filistin Toplumu Başkanı Dr. Detlef Griesche, Gazze'deki saldırıların bir an önce durmasını talep ederek, "İsrail'in hedefi Hamas değil, onların hedefi sivilleri yok etmektir. Tüm Gazze'yi yıkmak ve tüm Filistinlileri yurtlarından çıkartmak istemektedirler. ABD ve Almanya bu gidişatı pekala durdurabilecekleri halde maalesef savaş başladığından beri İsrail'e silah sevkiyatını arttırmışlardır." diye konuştu.

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