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Almanya'da kalabalığın üzerine uçak düştü: Ölü ve yaralılar var

Almanya’da Cessna tipi uçak gösteri uçuşu yaptıktan sonrasında piste iniş yaparken kontrolden çıkıp izleyicilerin arasına daldı. Kaza 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Almanya'nın Hessen eyaletinde meydana gelen uçak kazasında 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Polis yetkilileri, Hessen eyaletine bağlı Wasserkuppe beldesinde, yaşanan kazada Cesna tipi bir uçağın pistten çıkarak yayaların arasına daldığını ve 1'i çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pilotun piste inişte sıkıntı yaşadığını belirten polis yetkilileri, yeniden havalanmak isterken uçağın kontrolden çıkarak yayaların arasına daldığını belirtti.

Alman medyası, kaza sonrası en az 8 kişinin yaralandığını yazdı.

Wasserkruppe'deki pistin havacılıkla uğraşan çok sayıda sporcu tarafından kullanıldığı kaydedildi.

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