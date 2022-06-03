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Dünya

Almanya'da korkunç kaza: 3 ölü, 60 yaralı

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı.

IHA3 Haziran 2022 Cuma 16:25 - Güncelleme:
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Almanya'nın Bavyera eyaletinin Garmisch-Partenkirchen bölgesinde yerel saatle 12.20'de bir yolcu treni raydan çıktı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, Münih'e doğru hareket halinde olan trende kaza sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerel bir yetkili ise 16'sı ağır olmak üzere en az 60 kişinin yaralandığını aktardı. Yaralılar, tedavi edilmek üzere kurtarma helikopteriyle hastanelere kaldırıldı.

Demiryolu şirketi Deutsche Bahn, kurtarma çalışmaları nedeniyle Münih ile Garmisch-Partenkirchen arasındaki yolun bir kısmının kapatıldığını duyurdu.

Trenin neden raydan çıktığı henüz bilinmiyor.

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