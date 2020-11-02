Almanya'da korkutan gelişme! Sayı iki haftada üçe katlandı

IHA 02 Kasım 2020 Pazartesi 15:48 - Güncelleme: 02 Kasım 2020 Pazartesi 15:48

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, sağlık sistemi üzerindeki aşırı yüklenme olduğunu duyurdu. İki hafta içinde yoğun bakım ünitelerinde bulunan hasta sayısının 3 kat arttığını belirten Bakan Spahn, "Yoğum bakım servislerinde yaşanılan yoğunluğu birlikte mücadele ederek kontrol edilebilir seviyeye çekeceğiz" dedi. Bakan Spahn, federal stoklardan bakım evlerine ve ayakta tedavi hizmetlerine 290 milyon maske gönderileceğini bildirdi.

Hastaneler rekor sayıda yoğun bakım hastası bekliyor

Alman Hastane Derneği (DKG) Başkanı Gerald Gass, vaka sayıların artışa geçmesiyle birlikte Almanya’da yoğun bakım hasta sayılarında büyük bir artışın görüldüğüne dikkat çekerek, "2 ila 3 hafta içinde Nisan ayından itibaren maksimum yoğun bakım hastası sayısını aşacağız ve bunu artık engelleyemeyiz" ifadelerini kullandı. Başkan Gassa, yoğun bakım servislerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle mevcut personelin yetersiz kaldığını, servis dışındaki alanlardan hemşirelerin yoğun bakım servislerinde görevlendireceklerini ifade etti.