Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 9 bin 3'e yükseldi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 17 kişi artarak 9 bin 3'e ulaştı.
DHA25 Haziran 2020 Perşembe 09:29 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:29
Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 476 artışla 193 bin 254’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 17 kişi artarak 9 bin 3'e ulaştı.
Kamerası kayıttayken aracı ile hortumun içine girdi