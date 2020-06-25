İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8602
  • EURO
    7,7183
  • ALTIN
    389.536
  • BIST100
    114449
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 9 bin 3'e yükseldi
Dünya

Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 9 bin 3'e yükseldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 17 kişi artarak 9 bin 3'e ulaştı.

DHA25 Haziran 2020 Perşembe 09:29 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:29
ABONE OL

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 476 artışla 193 bin 254’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 17 kişi artarak 9 bin 3'e ulaştı.

Kamerası kayıttayken aracı ile hortumun içine girdi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.