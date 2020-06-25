Almanya'da koronavirüs bilançosu: Can kaybı 9 bin 3'e yükseldi

DHA 25 Haziran 2020 Perşembe 09:29 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:29

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüs tespit edilen kişilerin sayısı 24 saatte 476 artışla 193 bin 254’e yükselirken; hayatını kaybeden kişilerin sayısı 17 kişi artarak 9 bin 3'e ulaştı.