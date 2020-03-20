İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5424
  • EURO
    7,0105
  • ALTIN
    316.702
  • BIST100
    85119.9
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 47'ye yükseldi
Dünya

Almanya'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 47'ye yükseldi

Almanya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47'ye yükselirken, başkent Berlin'de virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile koronavirüs önlemleri konusunda video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

IHA20 Mart 2020 Cuma 17:11 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 17:11
ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen korona virüsü, nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Almanya’nın Bavyera eyaletinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 47’ye yükseldi.

BERLİN’DE KORONADAN İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Tespit edilen toplam vaka sayısının 17 bin 372’ye ulaştığı ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 47’ye yükseldiği ülkede, başkent Berlin’de de virüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 95 yaşında bir erkek olduğu bildirildi.

MERKEL, PORTEKİZLİ MEVKİDAŞI İLE KORONAYI GÖRÜŞTÜ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Portekiz Başbakanı Antonio Costa ile, Avrupa’da hızla yayılmaya devam eden Korona virüs ile ilgili bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Başbakanlık bürosundan yapılan açıklamada, iki liderin virüsün yayılması konusunda alınacak önlemler ve virüsün yol açtığı krizin Avrupa Birliği için ekonomik sonuçları hakkında görüştükleri ifade edildi.

Emeklilere müjde! Nisan ayından itibaren 1500 liraya çıkacak

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız
Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

Baktık olmuyor, son çare bunu yapacağız

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!
AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

AB dağılıyor: Virüs geçer kokuşmuşluk kalır!

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler
Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

Korkunç görüntüler ortaya çıktı, bir subay itiraf etti! Sivilleri böyle katlettiler

İşte Doğan Holding'in kurduğu yeni banka
İşte Doğan Holding'in kurduğu yeni banka

İşte Doğan Holding'in kurduğu yeni banka
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.