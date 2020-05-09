Almanya'da koronavirüste hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 510 oldu

DHA 09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:41 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:41

Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte 1158 artışla 170 bin 588’e yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 112 kişi artarak 7 bin 510'a ulaştı.