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Dünya

Almanya'da koronavirüste hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 510 oldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını Avrupa'da can almaya devam ederken, Almanya virüsle en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer aldı. Ülkede can kaybı son 24 saatte 112 kişi artarak 7 bin 510'a ulaştı.

DHA09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:41 - Güncelleme: 09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:41
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Robert Koch Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya’da virüsten etkilenen kişilerin sayısı 24 saatte 1158 artışla 170 bin 588’e yükselirken hayatını kaybeden kişilerin sayısı 112 kişi artarak 7 bin 510'a ulaştı.

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