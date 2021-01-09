İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ocak 2021 Cumartesi / 25 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3748
  • EURO
    9,0358
  • ALTIN
    438.119
  • BIST100
    1540.61
Dünya

Almanya'da Kovid-19 önlemleri protesto edildi

Almanya'da Kovid-19 önlemleri karşıtı gösteri düzenlendi.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 21:58 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 21:58
ABONE OL

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen gösteride yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri protesto edildi.

"Querdenken 30" adlı oluşumun yaklaşık 100 üyesi, Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla Alexanderplatz Meydanı’nda toplandı.

Hükümetin Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla aldığı önlemlere tepki gösteren eylemciler, tedbirlerin hemen kaldırılmasını istedi.

Geniş güvenlik önlemleri alan polis, eylem sırasında göstericilerin mesafe ve maske takma kuralına riayet etmeleri için sıkça uyarılarda bulundu.

Maske takma kuralına uymayan çok sayıda kişi, kimlik tespiti için gösterinin düzenlendiği bölgeden uzaklaştırıldı, direnenler ise zor kullanılarak çıkartıldı.

Göstericiler, eylemde yapılan konuşmalardan sonra uzun süre dans etti.

Yaklaşık 3,5 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.