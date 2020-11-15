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Dünya

Almanya'da Kovid-19 protestosu

Almanya'da koronavirüs önlemleri protesto edilirken, Frankfurt kentinde göstericilere polis müdahale etti.

AA15 Kasım 2020 Pazar 00:12 - Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 00:12
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Almanya'nın bazı kentlerinde hükümetin uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri protesto edilirken, Frankfurt kentinde göstericilere polis müdahale etti.

Frankfurt'un Rathenau Meydanı'nda düzenlenen gösteride maske takmayan ve Kovid-19 önlemlerine uymayan göstericilere polis önce dağılın uyarısı yaptı, direnen yaklaşık 150 kişilik gruba tazyikli suyla müdahale etti.

Gösteriye katılan grubun kendileri için ayrılan yürüyüş güzergahının dışına çıkmasıyla, özellikle bazı sol grup üyeleri polisle arbede yaşadı, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Polisin sert müdahalesinin ardından göstericilerden bazılarının yaralandığı belirtildi.

Kovid-19 önlemlerini protesto eden grubu, önlemleri savunan başka bir grup protesto etti.

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