Almanya'da Kovid-19 yayılımını artırıyor: Ülkenin geneli riskli bölge ilan edildi

IHA 07 Aralık 2020 Pazartesi 17:27 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 17:27

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Almanya’da, ülkenin geneli riskli bölge haline geldi. Almanya’da salgına karşı verilen mücadelede oluşturulan 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde bir hafta içinde 50 vaka sayısının aşılması halinde yerleşim yerinin riskli bölge olarak ilan edilmesi kuralı ülke genelinde aşıldı. En az vakanın görüldüğü Schleswig-Holstein eyaletinde dahi son 24 saat içinde yeni vakaların tespit edilmesi ile 50 vaka aşıldı. Robert Koch Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 eyaleti bulunan Almanya’nın 15 eyaletinde korona virüs salgının artış kaydettiği, Saarland eyaletinde küçük bir düşüş yaşanmasına rağmen ülke genelinde 50 yeni vaka sayısının ortalama 153,5 civarında seyrettiği açıklandı.

Robert Koch Enstitüsüne göre, son 24 saat içinde ülke genelinde 12 bin 332 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 147 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 919’ye ulaştı. Almanya’da salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 183 bin 654 kişiye virüs bulaştığı açıklanırken, şu anda 301 bin 435 aktif hasta bulunduğu belirtildi.

Öte yandan ülke genelinde 863 bin 300 kişinin de iyileştiği belirtildi.