İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0503
  • EURO
    7,6819
  • ALTIN
    384.468
  • BIST100
    99254.6
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Avrupa'da panik havası! O ülkede 1 milyon 800 bin kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir
Dünya

Avrupa'da panik havası! O ülkede 1 milyon 800 bin kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir

Almanya'da kaydedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının gerçekte 1,8 milyon olabileceği ifade edildi.

AA04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:24 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 18:43
ABONE OL

Bonn Üniversitesinden Prof. Dr.Hendrick Streeck'in model hesaplama sistemiyle yürüttüğü araştırma sonucunda, bugüne kadar virüsün 1 milyon 800 bin kişiye bulaşmış olabileceği belirtildi.

Araştırma kapsamında, ülkede Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü yerlerden biri olan Heinsberg kentinin Gangelt beldesinde, 600 hane halkından yaklaşık 1000 kişiyle görüşüldü.

Buna göre, bugüne kadar bildirilmeyen vaka sayısı, bildirilen sayılardan çok daha fazla olduğu tespit edildi.

Prof. Dr. Hendrick Streeck, araştırmaya ilişkin, 'Burada dikkati çekmek istediğim konu, araştırma sonucuna göre yapılan bir tahmin.' ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan paylaştı! İşte pandemi hastanelerinden ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.