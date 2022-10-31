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Dünya

Almanya'da kriz büyüyor! ''Gerçekten herkes için büyük bir sınama''

Almanya'da artan doğal gaz ve elektrik fiyatları nedeniyle tüketiciler, daha çok odun yakmaya başladı. Berlin'de ailesiyle yaşayan Heike isimli Alman, 'Sanırım zor bir dönem olacak. Gerçekten herkes için büyük bir sınama.' ifadesini kullandı.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Almanya'da kriz büyüyor! ''Gerçekten herkes için büyük bir sınama''
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Berlin'de ailesiyle yaşayan Heike isimli Alman da bu kışı odun yakarak geçireceğini söyledi.

Ülke genelinde fiyatların neredeyse iki katına çıkmasıyla gaz kullanmanın artık ekonomik olmadığını dile getiren Heike, ısınmak için odun paleti kullananların sayısında artış görüldüğünü belirtti.

Heike, "Şu anda alternatif ısıtma sistemlerinin giderek daha popüler hale geldiğini söyleyebilirim. Bu da giderek büyüyen bir kaynak olan oduna geri dönmek anlamına da geliyor. Dolayısıyla bunun bir alternatif olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Odun arzı daraldıkça bazı kişilerin evlerinin yakınındaki ormanlara ve korulara yöneldiğine dikkati çeken Heike, "Şimdiden ormana giden ve evlerini ısıtmak için orada odun kesen insanlar gördüm. Bence geleceğimiz ya da en azından yakın geleceğimiz bu olacak çünkü bu krizin ne kadar süreceğini ve ısıtma sisteminin ne zaman değişip değişmeyeceğini bilmiyoruz." diye konuştu.

Kışın nasıl geçeceğini bilmediklerini belirten Heike, "Sanırım zor bir dönem olacak. Gerçekten herkes için büyük bir sınama." ifadesini kullandı.

Almanya'da önceki yıllarda evlerin yaklaşık yarısı doğal gaz ve yüzde 25'i kalorifer yakıtıyla ısınırken yüzde 6'dan daha azı, yakacak olarak odun kullanıyordu.

Ülkede oduna talep aşırı artış gösterince bazı tedarikçiler, odun tedarikinde sıkıntı yaşadıkları için satışları geçici olarak durdurmuştu.

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