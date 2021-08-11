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Dünya

Almanya'nın aşı fiyaskosu! Binlerce kişi mağdur olabilir

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde Friesland bölgesine bağlı Schortens aşı merkezinde 9 bin 650 kişiye Biontech, Moderna ve Astrazeneca aşıları yerine salin solüsyonu (tuzlu su) verildiği iddia edildi.

AA11 Ağustos 2021 Çarşamba 14:54 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:21
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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Friesland bölgesine bağlı Schortens aşı merkezinde çalışan bir görevlinin binlerce kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiği belirlendi.

Friesland Kaymakamı Sven Ambrosy basına yaptığı açıklamada, mart ve nisanda kesin olmamakla birlikte yaklaşık 9 bin 650 kişiye Biontech, Moderna ve Astrazeneca aşıları yerine salin solüsyonu (tuzlu su) verildiğini söyledi.

Sağlık çalışanının Kovid-19 aşısı yerine tuzlu su çözeltisi enjekte ettiğinin belirlenmesi üzerine 5 Mart-21 Nisan arasında söz konusu merkezde uygulama yaptıranlar tekrar aşı olmaya çağrıldı.

Savcılığın konuyla ilgili soruşturmasının sürdüğü kaydedildi.

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