Almanya'da maske takma zorunluluğu geliyor

IHA 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:48 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:54

Almanya’da korona virüs (Covid-19) salgını dolayısı ile 27 Nisan Pazartesi’den itibaren maske takma zorunluluğu geliyor. Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya, Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaleti sözcüleri ortak açıklama yayınlayarak kararı duyurdu. Yapılan açıklamada, mağazalarda, marketlerde ve toplu taşıma araçlarında (tren, otobüs, tramvay, deniz otobüsü vs) maske takmak zorunlu olacak. 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına da uyulması gerekiyor.

Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet (CDU) maske zorunluluğunun normal yaşama dönme açısından önemine değindi. Laschet açıklamasında, "Sosyal mesafenizi koruyun ve hijyen kurallarına uyun. Uzmanlara göre, günlük maske takmak da enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Normal bir yaşama dönmek için dikkatli bir şekilde yardımcı olan her şeyi yapmalıyız. Yaşamının bazı alanlarında maske gereksinimi faydalı destek sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) NRW Eyalet Meclisi Başkanı Thomas Kutschaty maske şartının getirilmesini memnuniyetle karşıladı. Diğer taraftan hükümet sözcüsü, maske şartının tıbbı maske dışında, insanların kendilerinin diktiği veya eşarp gibi meteryallerin de kullanılabileceğini belirtti.