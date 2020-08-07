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Dünya

Almanya'da mayıstan bu yana günlük vaka sayısında en yüksek artış yaşandı

Almanya'da tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1147 artarak 214 bin 214'e yükseldi. Almanya'da, söz konusu rakamla, mayıstan bu yana yeni vaka sayısındaki en yüksek artış yaşandı.

AA07 Ağustos 2020 Cuma 11:27 - Güncelleme: 07 Ağustos 2020 Cuma 11:27
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Almanya’da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) web sitesinde yer alan listede, ülkede son 24 saatte 1147 kişiye Kovid-19 bulaştığı ifade edildi.

Almanya'da, söz konusu rakamla, mayıstan bu yana yeni vaka sayısındaki en yüksek artış yaşandı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 183, bugüne kadar iyileşen hasta sayısı ise 195 bin 900 oldu.

Almanya'da temmuz sonundan itibaren Kovid-19 günlük bulaşma sayısında artış dikkati çekiyor.

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