Almanya'da Merkel dönemi sona eriyor

TRT Haber 19 Eylül 2021 Pazar 11:36 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 11:36

Almanya'da bir dönem bitiyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptıkları kadar yapamadıklarıyla da hatırlanıyor.

Merkel, Almanya'da PKK ve FETÖ'nün faaliyetlerini engellemeye dönük adımlar atmadı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecine ilişkin tavrını "imtiyazlı ortaklık"tan öteye geçirmedi. NSU cinayetlerinin aydınlatılması yönündeki sözünü ise yerine getiremedi.

PKK VE FETÖ'YE GÖZ YUMULDU

Yasaklı terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı tavır alınmadı. Başka isimler altında yürütülen eylemlere göz yumuldu. Haraç toplanmasına ve gençlerin terör örgütünün eline düşmesine engel olunmadı.

Eylemlerde terör örgütü elebaşının fotoğraflarının taşınmasına sessiz kalındı. Tüm bunlar Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görev süresince oldu.

Zaman zaman Alman polisinin PKK bağlantılı eylemlere izin vermediği haberleri dikkati çekti. Her ne kadar terör örgütü destekçileri hakkında kısa süreli hapis cezaları çıksa da bunlar Türkiye'nin beklediği adımlardan çok uzaktı.

ALMANYA FETÖ'NÜN SIĞINAĞI OLDU

TRT Haber'in derlediği habere göre, Merkel hükümetinin hakkında adım atmadığı bir başka terör örgütü ise FETÖ oldu. 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin yanında yer almayan Almanya, FETÖ üyelerine sığınma hakkı vererek örgüte destek çıktı.

Üst düzey örgüt üyeleri, eski asker ve diplomatların ülkeye ilticasına müsaade edildi. Firari sanık Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddialarının üzerine de gidilmedi.

Merkel, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine tam destek vermedi. İmtiyazlı ortak bağlamındaki duruşunu korudu.

ÖVGÜLER İCRAATA DÖNÜŞMEDİ

Türk vatandaşlarına yönelik vize serbestisi ve yeni müzakere fasıllarının açılması konularında yapıcı adımlar atmadı.

Türkiye hakkında zaman zaman övgü dolu sözler söylese de bunların karşılığını tam olarak yerine getirmedi.

ALMANYA'DAKİ NSU CİNAYETLERİ

Irkçı NSU örgütünün cinayetleri konusunda da Merkel sınıfta kaldı.

Nasyonel Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü'nün cinayetlerini aydınlatma ve tüm sorumluların ortaya çıkartılacağı sözünü veren Merkel, bunu yerine getiremedi.

Örgütün hayattaki tek üyesi ömür boyu hapis cezası alsa da cinayetlerin perde arkası aydınlatılamadı.